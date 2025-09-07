Актриса Сидни Суини удивила смелым нарядом на красной дорожке

Актриса Сидни Суини продемонстрировала фигуру в корсетном платье с декольте после слухов о новом романе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сидни Суини появилась на премьере фильма «Кристи», которая прошла в рамках кинофестиваля в Торонто. Актриса выбрала для мероприятия светло-розовое корсетное платье с декольте. Артистка также надела кольцо. Знаменитости уложили волосы в крупные локоны и сделали макияж с черными стрелками и нюдовой помадой.

На днях Сидни Суини спровоцировала слухи о романе с музыкальным продюсером Скутером Брауном. Папарацци засняли их в Венеции. Они гуляли по городу в компании модели Амели Трембле. Это произошло после свадьбы миллиардера Джеффа Безоса с Лорен Санчес в июне, однако видео появилось в TikTok только сейчас.

Издание The Star написало, что Скутер Браун рассказал самым близким о своих отношениях с Сидни Суини, но попросил их пока сохранить это в тайне. Сами знаменитости не комментировали слухи о романе.

В конце марта стало известно, что Сидни Суини приняла решение отложить церемонию бракосочетания с женихом Джонатаном Давино, которая должна была состояться в мае, из-за «серьезных проблем» в отношениях. Точные причины разногласий пары неизвестны, однако сообщается, что у влюбленных был конфликт из-за работы актрисы.