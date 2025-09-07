Звезда «Ривердэйла» в прозрачном наряде украсила обложку журнала

Американская актриса Лили Рейнхарт в откровенном наряде снялась для журнала InStyle. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя звезда «Ривердэйла» предстала на обложке в прозрачном платье темно-коричневого цвета, которое было декорировано перьями.

Знаменитость расположилась на диване с темно-зеленой обивкой, демонстрируя золотые кольца и браслеты на запястье. Образ завершила собранная укладка и макияж в нейтральных оттенках.

В феврале 2024 года Лили Рейнхарт рассказала об облысении. Она признавалась, что причиной потери волос стала депрессия.