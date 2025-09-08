«Улиткотерапия»: насколько эффективна косметология с африканскими ахатинами

Столичная индустрия красоты переживает времена экспериментов. Так, сегодня вновь набирает обороты использование африканской улитки ахатины. «Вечерняя Москва» пообщалась с кандидатом медицинских наук врачом-терапевтом Еленой Соломатиной и узнала подробности о процедуре «улиткотерапии».

© Вечерняя Москва

Моллюсков сажают на лицо, шею и другие части тела в надежде обрести вечную молодость. Якобы слизь брюхоногих способна сделать кожу сияющей и гладкой как у младенца. При этом попасть на сеанс улиткотерапии в салон почти нереально — аншлаг. Зато косметологи-самоучки времени зря не теряют и активно продвигают услугу в сети, рассказывая, как вырастить собственного «косметолога»-улитку. Стоимость одного сеанса улиткотерапии начинается от 2200 рублей. Полноценный курс обычно состоит из 7–10 сеансов с периодичностью в два дня.

Владельцы студий клянутся, что методика «улиткотерапии» восходит чуть ли не к Древней Греции, а уникальная слизь моллюска обладает чудодейственной силой. Но не станет ли ваше лицо просто площадкой для беспозвоночных?

Улитка выделяет специальный секрет, муцин. Он обладает ярко выраженным увлажняющим и очищающим действием, — объясняет для «Вечерней Москвы» врач.

Для улитки муцин — щит и регенератор: он заживляет повреждения благодаря противовоспалительным, антибактериальным компонентам и антиоксидантам (витамины А, Е, В6, В12). В слизи также есть гликолевая кислота для пилинга, коллаген и эластин.

Но вот загвоздка, о которой бьюти-гуру любят умалчивать: крупные молекулы коллагена не проникают в кожу. Мы не можем «пропихнуть» его извне, а вот подготовить и увлажнить кожу — да.

Так в чем же реальный эффект? Эксперт описывает его как комбинацию мягкого пилинга гликолевой кислотой, увлажнения и мощного эффекта плацебо.

Человек лег, по нему ползает что-то экзотическое, играет тихая музыка... он отдыхает. Хуже от этого точно не будет, разве что вашему карману, — рассказывает «Вечерней Москве» эксперт.

Чтобы слизь была «богатой», улиток вводят в состояние стресса, капая на них лимонной кислотой. Тогда организм улитки активирует защитные функции и муцин выделяется обильнее.

Улиткотерапия — это не «развод», но и не панацея. Это модный спа-ритуал с краткосрочным эффектом. Если вы любите все новое и не брезгуете моллюсками, почему бы и не попробовать. Но если цель — решение серьезных проблем, то здесь не обойтись без классической доказательной медицины и консультации с профессиональным врачом-косметологом, — делится с «Вечерней Москвой» врач.

Наталья Искра: детский и семейный психолог, кандидат психологических наук:

В поисках быстрого преображения люди часто создают иллюзию «бьюти-сказки», пытаясь решить сложные проблемы одной процедурой. Когда человек не готов принять необходимость комплексного подхода к решению вопроса или профессионального лечения, он подсознательно ищет волшебную процедуру — будь то улитка на лице или «чудо-крем» с недоказанной эффективностью.

