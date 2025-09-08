Сабрина Карпентер посетила премию в полупрозрачном платье

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер в откровенном образе посетила премию MTV Video Music Awards 2025 в Нью-Йорке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

26-летняя знаменитость вышла на публику в ярко-красном прозрачном платье, расшитом пайетками и кружевом, сквозь которое просвечивалось ее тело.

Помимо этого, звезда накинула на руки меховое изделие серого оттенка. Образ исполнительницы украсили укладка с завитыми в локоны волосами и макияж с графическими стрелками.

В июне Сабрина Карпентер опубликовала фото без штанов. Знаменитость позировала на размещенном кадре в укороченной кружевной рубашке и голубых трусах.