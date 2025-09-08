Какие кроссовки в моде этой осенью

Кроссовки давно стали элементом образа, а не просто обувью «на беговую дорожку». Но тренды меняются, и то, что еще пару лет назад казалось стильным, сегодня может выдавать человека, который застрял в моде пятилетней давности. Стилист Маша Ведерникова рассказала, на что обратить внимание в этом сезоне, чтобы обувь работала на образ, а не против него.

Прощаемся с громоздкими «кроссами-тяжеловесами»

Тренд на массивные подошвы и гипертрофированные формы, так любимый многими, постепенно сходит на нет. Эти модели, которые раньше казались ультрамодными, сегодня чаще выглядят устаревшими и утяжеляют фигуру.

«На смену им приходят более аккуратные силуэты с изящными пропорциями. Такие пары легче сочетать с классическими пальто, легкими платьями и даже деловыми брюками», — говорит эксперт.

Белоснежные монохромы теряют актуальность

Чисто белые кроссовки, когда-то обязательные для базового гардероба, уступают место интересным цветовым решениям. В моде нюдовые и серо-бежевые оттенки, мягкие пастели, приглушенные винтажные тона. Такой выбор добавляет глубины образу и делает обувь менее маркой в городских реалиях. К тому же цветная или «состаренная» пара смотрится интереснее.

Спортивные ретро-силуэты возвращаются

Вдохновение 70-ми и 80-ми захватило модные подиумы: в тренде кроссовки с тонкой подошвой, замшевыми вставками, аккуратной шнуровкой.

«Они легко интегрируются в стиль „умный кэжуал“ и подчеркивают вкус владельца — многие бренды от люкса до масс-маркета сейчас тонко переосмысливают классику», — утверждает стилист.

Логомания уходит в тень

Огромные логотипы и броский брендинг постепенно исчезают из уличной моды. Сейчас ценится минимализм и качественные материалы: мягкая кожа, замша, технологичные текстильные вставки. Чем меньше кричащих деталей — тем современнее и дороже выглядит обувь. Стильная пара должна подчеркивать образ, а не конкурировать с ним.

Кроссовки становятся частью капсулы

Выбор обуви сегодня строится вокруг универсальности: одна пара должна подходить и для прогулок, и для офиса в стиле smart casual. Идеальный вариант — модели в нейтральных тонах с лаконичным дизайном, которые легко комбинировать с брюками, платьями и верхней одеждой. Такие кроссовки становятся настоящей инвестицией в гардероб, а не сезонной игрушкой.