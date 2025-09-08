Анджелина Джоли повторила свой культовый образ с «Оскара»

Минувшим вечером американская актриса и модель Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет. Артистка посетила кинофестиваль в Торонто. Знаменитая «Лара Крофт» потрясла публику не только своим нарядом. Соответствующие снимки опубликовали в издании Daily Mail.

© WomanHit.ru - МК

Для светского мероприятия Анджелина выбрала элегантное коричневое пальто с высоким разрезом. 50-летняя актриса дополнила образ блестящими колготками и черными туфлями на шпильке. В Сети сразу провели параллель с ее нарядом с церемонии вручения «Оскар». В 2012 году Джоли уже радовала публику демонстрацией своих бесконечных ног. В этот раз она, судя по всему, решила воссоздать ту культовую позу.

Журналисты издания уточнили, что Анджелина не просто так появилась на кинофестивале. В рамках показа она представила фильм французской сценаристки Алис Винокур. В этой картине Джоли исполнила одну из главных ролей.

