Ким Кардашьян опубликовала фото в бюстгальтере и колготках

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

44-летняя предпринимательница разместила фото, на котором предстала в розовом комплекте с принтом, состоящем из бюстгальтера с поролоновой чашкой и колготок. Помимо этого, знаменитость надела прозрачные босоножки на каблуках. В то же время она собрала волосы и похвасталась фигурой.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее в сентябре Ким Кардашьян обругали в сети за пирсинг у 12-летней дочери. Юзер с никнеймом @Useful_Grape3559 опубликовал фото наследницы звезды с прогулки по Риму и заметил, что ее средний палец на правой руке оказался проколот.