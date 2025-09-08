Стилист рассказал, как носить главный цвет этой осени

Эта осень однозначно не будет скучной, поскольку один из главных фэшн-героев нынче — фиолетовый цвет. Это довольно непростой оттенок, который моментально преображает внешность. Глубокий фиолетовый делает любой образ дороже и выразительнее. Он «зажигает» кожу, подчеркивает глаза и легко собирает капсулу на работу, выход и для кэжуал-ситуаций, секрет в том, чтобы подобрать правильный подтон, выдержать пропорции и дать цвету работать соло, а не спорить с остальными деталями. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как вписать его в осенний гардероб.

Найдите свой подтон и фактуру

Холодной внешности идут сливовые и виноградные оттенки, теплой — баклажан с каплей бордо и инжир. Светлой коже будет лучше с матовыми фактурами шерсти и хлопка, смуглой — с бархатом и атласом.

«Для офиса берите плотные ткани без лишнего блеска, для вечера — сатин, шелк, бархат. Если сомневаетесь, начните с аксессуаров у лица — шарф, свитер-гольф, серьги с аметистом», — предлагает эксперт.

Стройте образ на нейтральных оттенках

Фиолетовый любит компанию базовых цветов. Лучшие партнеры на осень — графит, темно-синий, молочный, карамельный, шоколадный и холодный серый. Черный тоже работает, но делает образ жестче, поэтому добавляйте фактуру — твид, кожа, замша — или светлый акцент в обуви и сумке. Правило баланса простое: один насыщенный предмет и два спокойных.

Играйтесь с контрастами и монохромом

Для вау-эффекта соединяйте фиолетовый с шафраном, лаймом, изумрудом или небесно-голубым.

«Если нужен утонченный вариант, соберите монохром: верх и низ в разных нюансах фиолетового плюс „тихий“ нейтральный аксессуар. Еще один прием — „драгоценная палитра“: фиолетовый с рубиновым или изумрудным в мелких дозах, например в бижутерии и обуви. Держите общий фон спокойным, а цвет — дозированным», — советует стилист.

Сделайте ставку на одну яркую форму

Пальто-халат, костюм с мужским плечом, миди-юбка А-силуэта или сапоги — выберите один сильный акцент. Остальные детали пусть поддерживают его по тону или фактуре. Миниатюрным подойдут укороченные жакеты и прямые брюки, высоким — удлиненные пальто и широкие брюки, которые «держат» цвет. Если хотите начать совсем аккуратно, берите сумку-хобо, ремень или шелковый платок в королевском фиолетовом.

Макияж и украшения, которые «подсвечивают» цвет

Холодный фиолетовый любит серебро и белое золото, теплый — желтое золото и бронзу. В макияже работает нюд с ягодной помадой или прозрачный блеск плюс сливовый лайнер. Маникюр — молочный, темная слива или чистый бордо. Старайтесь не перегружать образ: если яркие губы, оставьте глаза мягкими, если акцент на серьгах, выбирайте тонкую цепочку.