Бородина вышла в свет с часами стоимостью 1,7 миллиона рублей

Телеведущая Ксения Бородина посетила венчание подруги с роскошным аксессуаром. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость вышла в свет в платье с глубоким декольте, которое подчеркивало ее фигуру. При этом она собрала волосы в пучок и нанесла макияж в темных тонах.

В качестве аксессуаров она выбрала золотые часы Cartier, стоимость которых на официальном сайте марки составляет 19,5 тысячи долларов (1,7 миллиона рублей).

В июле Бородина раскрыла детали интерьера своей московской квартиры.