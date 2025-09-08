Актриса Лянка Грыу снялась в прозрачном костюме

Звезда сериала «Тест на беременность» Лянка Грыу снялась без бюстгальтера в прозрачном костюме для аппаратного массажа и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Актриса отметила, что пришла в клинику умной косметологии, чтобы снять стресс.

«Выходной! Время для себя...очень важно восстанавливаться. Делала массажный аппарат по телу для снятия стресса и отека. Стресс — главная причина старения и понижения иммунитета. Надо обязательно давать телу заботу, сон, восстановление и воду. Мы слишком мало все пьем воды», — высказалась знаменитость.

Артистка рассказывала в соцсетях, что после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом резко набрала 15 килограммов. По словам актрисы, она стыдилась своего тела и практически перестала появляться на публике. Грыу заявляла, что воспринимала мужа как часть себя и это было ошибкой. Экс-супруги смогли наладить отношения после расставания. Знаменитость отмечала, что извлекла нужные уроки и пережила тяжелую трансформацию. Артистка благодарна каждому человеку, кто помогал ей «восстать из пепла».

В 2022 году стало известно, что у Грыу роман с иностранным коллегой Марселем Симоно. По словам актрисы, им непросто даются отношения на расстоянии, но они учатся справляться с разными трудностями, чтобы быть вместе. Звезда признавалась, что думала об эмиграции, но пока не готова уезжать из России даже ради возлюбленного.