Стилист объяснила, что не стоит носить этой осенью

Осень 2025 года привнесла в моду новые акценты: силуэты стали более стройными, а качество одежды вышло на первый план. Персональный стилист Селена Сафарова в беседе с «ФедералПресс» рассказала, от каких вещей стоит отказаться, чтобы выглядеть современно.

«Пайетки, стразы и блеск в дневных образах больше не воспринимаются как актуальный акцент. Время избыточности прошло: сегодня ценится архитектура силуэта, выразительные фактуры тканей и работа с пропорциями», – сказала Елена Сафарова.

По ее мнению, перегруженность декором удешевляет образ и делает его случайным. Оставьте блеск для вечера, а днем выбирайте продуманную сдержанность.

Стилист добавила, что массивные кроссовки с гипертрофированными подошвами окончательно ушли в прошлое. Раньше они символизировали смелость и дерзость, но теперь выглядят перегруженно и лишены свежести. Современный выбор – стройные ботинки, минималистичные лоферы, аккуратные сапоги. В моде чистые линии и гармония с силуэтом, а не избыточная тяжесть.

Еще одним антитрендом Сафарова считает безликую базу. Некачественные футболки и джемперы, купленные «на замену» и не отражающие стиль, больше не работают как база.

«Сегодня база должна быть выразительной и собранной: идеальная посадка, благородные оттенки, интересная фактура. Универсальность без качества превращается в посредственность, и это сразу считывается в образе», – отметила стилист.

Она также напомнила, что тотальный оверсайз так же теряет позиции. Образы, построенные на бесформенных вещах «оверсайз на оверсайз», перестали впечатлять. Сегодня важен баланс: свободный верх уравновешивается более собранным низом и наоборот. Мы движемся в сторону стройного силуэта и индивидуальной архитектуры образа.

Есть еще один антитренд этой осени, так называемая быстрая мода ( Fast fashion), с ее одноразовыми коллекциями и искусственными трендами, стремительно теряет актуальность. Сегодня ценится осознанный выбор, вещи с характером и качеством. Быстрая мода делает гардероб хаотичным и не отражает индивидуальности. Современный подход – меньше, но лучше: продуманные покупки, которые служат дольше и работают на ваш стиль.

«Этой осенью важно отказаться от устаревших и случайных решений. Перегруженность силуэта, дешевая база и быстрая мода больше не формируют стиль», заключила – предупредила Сафарова.

Она подчеркнула, что актуальность теперь в продуманности, качестве и способности через одежду рассказывать о себе. Именно так формируется убедительный, современный и долгосрочный гардероб.