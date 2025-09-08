Прохор Шаляпин снялся с ярким макияжем

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин устроил съемку в необычном образе. Соответствующие снимки появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) в аккаунте фотографа Сергея Калашникова.

© Lenta.ru

41-летний артист снялся в костюме черного цвета, который состоял из атласной рубашки и брюк. Кроме того, он попозировал в вельветовом пиджаке, надетом на голое тело. Также Шаляпин продемонстрировал образ, который включал в себя черные штаны и шубу.

На размещенных кадрах видно, что Шаляпин предстал перед камерой с ярким макияжем глаз, сделанным в стиле smoky eyes. В то же время для второго образа ему уложили волосы в пышные кудри.

В июне Прохор Шаляпин раскрыл правду о пластических операциях. Тогда певец признался, что еще не прибегал к кардинальным переменам во внешности, однако готовится к подтяжке верхней части лица.