Деталь на детских штанах популярного бренда возмутила общественность

Доктор Марси Крауч показала детские штаны популярного бренда Champion и удивила общественность. Соответствующие видео и комментарии появились на ее странице в TikTok, насчитывающей 30,6 тысячи подписчиков.

В начале ролика гинеколог предстала в белой футболке с изображением тигра и бежевых штанах. Затем она развернула колени в стороны и продемонстрировала на камеру один шов и две складки под поясом. На размещенных кадрах видно, что данные элементы визуально образуют женские гениталии.

«Вот что вы можете увидеть, когда я с вами разговариваю», — с иронией сказала Крауч и уточнила, что штаны были приобретены в детском отделе магазина Target USA.

Пользователи сети возмутились дизайном изделия и обсудили его в комментариях.

«Я думаю, туда можно класть блеск для губ», «Это серьезный недостаток дизайна», «Этот цвет называется верблюжий?», «Просто ужасный дизайн!», «Очень странно и некрасиво», — высказывались юзеры.

В декабре 2023 года сообщалось, что женщина год не замечала изображение стриптизерш на кофте 11-летней дочери.