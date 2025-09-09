Платье вынудило популярную блогершу пролежать в машине час

Американская блогерша Аликс Эрл пролежала в машине час перед музыкальной премией MTV VMA 2025 из-за платья. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,5 миллиона подписчиков.

Популярная инфлюэнсерша предстала на размещенных кадрах в белом мини-платье с частично оголяющими грудь вырезами по бокам. В ролике девушка рассказала, что из-за особенности ткани наряд вынудил ее пролежать долгое время в машине — было важно не помять его до выхода на красную дорожку.

«Пью лишь тогда, когда мы останавливаемся на запрещающих сигналах светофора. Я сажусь, чтобы сделать глоток, и вновь ложусь», — с иронией сказала девушка.

