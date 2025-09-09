Иванку Трамп и Жизель Бюндхен сняли в бикини на яхте

Американскую бизнесвумен и фотомодель Иванку Трамп и бразильскую супермодель Жизель Бюндхен сняли в купальниках на отдыхе. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 43-летнюю дочь президента США Дональда Трампа и 45-летнюю манекенщицу на яхте в Майами. Знаменитости позировали в черных бикини, обедая и загорая на борту.

На судне находился и возлюбленный Бюндхен — инструктор по джиу-джитсу Хоаким Валенте.

В августе Жизель Бюндхен без бюстгальтера снялась в рекламе итальянского модного дома Elisabetta Franch.