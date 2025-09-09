Кристина Асмус в бикини отдохнула в джакузи

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 4,2 миллиона подписчиков.

37-летняя звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» предстала перед камерой во время отдыха в джакузи под открытым небом. Она позировала на фоне деревьев в черном бикини, состоявшем из топа с вырезом под грудью и трусов с завышенной талией. При этом знаменитость жонглировала апельсинами.

В июле стилист и телеведущий Даниил Грачев оценил вечерние наряды актрисы Кристины Асмус словами «это караул!».