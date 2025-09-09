Возлюбленная Ди Каприо предстала перед камерой в прозрачном платье

Итальянская модель Виттория Черетти в откровенном наряде снялась для журнала D La Repubblica. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо предстала перед камерой в прозрачном облегающем платье черного цвета. Данный предмет гардероба был оформлен растительным орнаментом и декольте до талии, а сквозь его ткань просвечивало нижнее белье.

Кроме того, манекенщицу запечатлели в серебристом бюстгальтере, а также сняли, когда она лежала в ванной, прикрыв голое тело пеной.

В августе интимный момент Леонардо Ди Каприо и Виттории Черетти попал на фото папарацци.