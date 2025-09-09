Джиджи Хадид в облегающем мини-платье появилась на обложке журнала

Супермодель Джиджи Хадид в мини-платье снялась с подругой и манекенщицей Кендалл Дженнер. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер стали героинями нового выпуска журнала Vogue. На обложке супермодель предстала в разноцветном облегающем мини-платье с белым воротником, которое дополнила золотым кольцом. Звезда реалити-шоу была запечатлена в полосатом костюме, который состоял из куртки и мини-юбки. Манекенщицам сделали укладки и макияж в естественном стиле. Они улыбались, стоя на ранчо.

В конце августа Джиджи Хадид улетела в отпуск вместе с актером Брэдли Купером на фоне слухов о помолвке. Папарацци подловили знаменитостей в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. 30-летняя супермодель и 50-летний актер стояли в очереди и не скрывались от фотографов. Куда именно направлялась пара, неизвестно. Манекенщица была запечатлена в белом топе, розовом кардигане и голубых джинсах, а артист — в черной куртке и кепке.

До этого издание Page Six сообщило, что Брэдли Купер собирается сделать предложение руки и сердца супермодели Джиджи Хадид в ближайшие месяцы. Инсайдер из окружения пары рассказал, что отношения звезд становятся все более серьезными.