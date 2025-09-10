64-летняя Джулианна Мур сделала селфи без макияжа

Американская актриса и писательница Джулианна Мур снялась в откровенном виде и без макияжа. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

64-летняя звезда «Май декабрь» запечатлела себя топлес, лежа на медицинской кушетке и прикрывшись зеленым полотенцем. Она отказалась от косметики, продемонстрировав природную внешность с пигментными пятнами на лице.

В то же время знаменитость собрала волосы под белую повязку. На размещенных кадрах видно, как косметолог наносил артистке маску.

В августе внешность 64-летней Джулианны Мур без макияжа вызвала споры в сети. Звезда запечатлела себя на камеру в черном бюстгальтере от купальника и с мокрыми волосами.