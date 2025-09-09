Какие вещи стоит выбросить этой осенью: стилист назвала антитренды в гардеробе

Начало сезона – подходящее время для того, чтобы разобрать гардероб и оставить только актуальные вещи. Персональный стилист Анастасия Подрезкова в беседе с «ФедералПресс» объяснила, от какой одежды стоит избавиться и почему.

© РИА "ФедералПресс"

«Начало нового сезона – отличный повод разобрать гардероб и освободить место для актуальной и красивой одежды. Один из главных вопросов, который возникает в процессе, от каких вещей стоит избавиться в первую очередь» – сказала Анастасия Подрезкова.

По ее словам, такой вопрос возникает, потому что нам либо жалко их выбрасывать, либо мы не понимаем, какие из имеющихся предметов гардероба актуальны в настоящее время и как их правильно сочетать друг с другом.

Стилист обратила внимание на то, что первая категория вещей, от которых стоит избавиться, – это одежда, вышедшая из строя и не подлежащая восстановлению: растянутые майки, футболки, спортивные штаны; выцветшая одежда; вещи с дырками и пятнами; одежда в катышках.

«Дома мы такое тоже не носим! Вещи, которые хранятся у вас в шкафу, должны вас радовать, независимо от того, куда вы их надеваете», – отметила она.

Эксперт добавила, что следом можно без зазрения совести отправить все, что морально устарело. Это приталенные стеганые жилеты и пуховики, кожаные куртки и короткие пиджаки в обтяжку, вещи с длиной рукава 3/4, юбки-пачки, одежда с обилием логотипов.

«Каким бы красивым ни казался лисий мех, некогда популярные жилеты из него уже давно неактуальны. Весь рыхлый, висящий трикотаж – бесформенные кардиганы, кофты, платья, болтающиеся мешком, – туда же, на помойку», – пояснила стилист.

Дальше выбросить нужно все, что на момент разбора не подходит по размеру. Без надежд на «когда-нибудь я...»

«Мы живем сейчас, и одежда нам нужна сейчас. Когда-нибудь она не станет актуальной», – добавила Подрезкова.

Она также считает, что нужно избавляться от вещей, в которых фигура выглядит непривлекательно: ноги кажутся короче, плечи – шире, талия и шея исчезают, туловище выглядит непропорционально. Вот примеры моделей, которые неизбежно искажают пропорции, а некоторые из них и вовсе устарели: джинсы-бананы, джинсы с низкой посадкой (если они у вас еще остались), брюки и юбки длиной 7/8 визуально делают вас ниже; джинсы скинни, чрезмерно облегающие платья и леггинсы могут добавить лишних килограммов там, где их никогда не было; водолазки, платья и свитера с высокими воротниками укорачивают шею и так далее.

«Также стоит быть осторожнее с объемной одеждой и принтами, но грамотный специалист обязательно подскажет, как правильно носить и сочетать вещи», – уточнила она.

Стилист посоветовала избавиться от одежды, которую не надевали больше года. Отдельную категорию, по ее словам, составляют памятные вещи: шляпка, подаренная бабушкой, блузка с первого свидания, свадебное платье, кофточка, привезенная родственниками.

«То, что дорого вашему сердцу, сохраняйте, но убирайте в отдельный ящик, чтобы эта одежда не попадалась вам на глаза и не сбивала с толку», – пояснила стилист.

Напоследок она назвала главное правило грамотно составленного гардероба. Из каждой вещи должно складываться минимум три комплекта, которые с удовольствием можно носить.