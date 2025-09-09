Эмма Уотсон в микрошортах покинула Венецианский фестиваль

Британская актриса Эмма Уотсон в откровенном образе покинула Венецианский кинофестиваль. Соответствующий материал публикует Just Jared.

35-летнюю звезду серии фильмов о Гарри Поттере запечатлели в кремовом костюме. Комплект состоял из жакета на пуговицах и микрошортов. Также знаменитость надела коричневые босоножки в минималистичном стиле на высоких каблуках и солнцезащитные очки и распустила гладко уложенные волосы.

В августе Эмма Уотсон вышла на прогулку в прозрачном платье.