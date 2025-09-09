Средства от целлюлита: на что обратить внимание

Борьба с целлюлитом — одна из насущных проблем эстетики женского тела. На что только девушки не идут, чтобы избавиться от этой неприятной «апельсиновой корки». Для устранения этого недостатка существуем немало методик, но все ли они эффективны? Подробнее о том, как бороться с целлюлитом, нам рассказала Ольга Махова — специалист по работе с телом и лицом.

Что из себя представляет целлюлит

Целлюлит — это неровности, бугорки и ямочки на коже, преимущественно в зоне живота и бедер. Как явление, он может появиться абсолютно у разных женщин, вне зависимости от их веса.

«Даже у очень худых девушек бывает целлюлит. Около 80% женщин имеют ту или иную степень этого дефекта. Изменения в коже происходят в основном из-за малоподвижного образа жизни, неправильного питания, гормональных изменений или генетической наследственности», — уточняет специалист.

Интересно, что в далекие времена наши предки воспринимали целлюлит как норму женской красоты, нежели косметический дефект. Если посмотреть античные греческие скульптуры, на них присутствует легкая рябь кожи, никому и в голову не приходило считать целлюлит чем-то неестественным и некрасивым.

Причины появления целлюлита

Причин появления неприятной корки на теле может быть много:

Генетика — наследственность играет важную роль в предрасположенности к целлюлиту. Гормональные изменения — колебания уровня гормонов, особенно эстрогенов, могут способствовать развитию этого дефекта. Неправильное питание — избыточное потребление жирной пищи, сахара и соли приводит к задержке жидкости и появлению токсинов, что вызывает целлюлит. Малоподвижный образ жизни — недостаток физической активности замедляет кровообращение, особенно в тазу, и обмен веществ. Стресс — хронический стресс влияет на гормональный баланс и может усугублять проблему. Возраст — с возрастом кожа теряет эластичность, что способствует появлению косметического дефекта.

Стадии целлюлита

На сегодняшний день различают 4 стадии целлюлита, где первая, едва заметная, проявляется, когда формируешь складку на коже. Четвертая стадия — самая тяжелая форма, сопровождающаяся заметными изменениями кожных покровов: глубокими впадинами и крупными выступающими бугорками, часто вызывающими отеки и боли.

Косметические средства

Существует огромное количество средств и процедур от целлюлита. Начиная от кремов с кофеином и морскими водорослями, заканчивая профессиональными обертываниями, например, термообертыванием с гелем из красного перца или бондажным фито-солевым обертыванием. Специализированные бандажи промачивают в специальном фито-солевом растворе и наносят на зону бедер, живота и ягодиц, создавая эффект утягивания и выведения лишней жидкости.

«Главная задача косметических средств — стимулировать кровообращение и лимфодренаж, расщеплять жировые клетки и повышать упругость кожи. Профессиональные процедуры включают в себя несколько этапов: от скрабирования для подготовки кожи до напитывания кожи полезными компонентами и веществами для улучшения кровотока», — рассказывает наш эксперт.

Перед проведением процедур нужно обращать внимание на индивидуальные особенности и переносимость тех или иных компонентов.

Аппаратные и ручные методики

Направлены на «выбивание» жировых клеток. Бывают весьма болезненны, вплоть до синяков. Раньше синяки считались нормой, но теперь специалисты склоняются во мнении, что их наличие, особенно обширное — это следствие некорректной работы специалиста. Ольга:

«Мелкие синяки еще допустимы, но большие болезненные гематомы — абсолютно нет. Синяки после антицеллюлитного массажа, будь то ручного или аппаратного, появляются в связи с повреждением мелких капилляров. Кровь из этих сосудов проникает в окружающие ткани. Если сосуды слабые и близко расположены к поверхности кожи, то синяки с высокой вероятностью появятся».

Однако никакие косметические, ручные и аппаратные методики не будут давать результата без здорового образа жизни, правильного питания и физической активности.