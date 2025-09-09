Актриса Ирина Пегова появилась на поле для гольфа в мини-юбке

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова не то чтобы часто делится с публикой своими новыми фотографиями. Однако пару часов назад исполнительница сделала исключение. Звезда множества фильмов и сериалов показалась фанатам в новом для себя амплуа. Артистка посетила подмосковный гольф-клуб.

Перед подписчиками Ирина предстала в стандартной для этой игры экипировке. На ней красовались белая футболка, короткая юбка, кроссовки и высокие носки. В качестве аксессуара артистка примерила очки с желтыми линзами. 47-летняя Пегова сосредоточено держала клюшку в руках.

«Первый турнир», — сообщила она фолловерам своего личного блога.

Известно, что Ирина также нечасто показывает публике и свою дочь Татьяну. Единственная наследница знаменитости родилась в январе 2006 года. С отцом девочки, актером и кинорежиссером Дмитрием Орловым, артистка рассталась еще в 2011 году. Бывшим возлюбленным не удалось сохранить хорошие и доверительные отношения. Они общаются лишь во вопросам, которые связаны с их общей дочерью.