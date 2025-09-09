Исследование показало, какие кроссовки покупали россияне в 2025 году

Россияне потратили сотни миллионов рублей на иностранные кроссовки в первом полугодии 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса CDEK.Shopping, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По данным аналитиков, покупатели чаще всего заказывали из-за рубежа кроссовки, самыми популярными стали Nike Air Force 1 и Nike Dunk Low Cacao Wow, а также модели бренда New Balance и Adidas. Особенно часто у последней марки клиенты выбирали Neo Fusion Storm, Samba OG и Ozweego Celox.

Согласно подсчетам, всего на заказы зарубежной обуви покупатели потратили 400 миллионов рублей. Отмечается, что россияне стали обращать внимание и на более нишевые марки. В топ быстрорастущих вошел Stone Island (плюс 40 процентов заказов), а также люксовые бренды — Coach и Balenciaga.