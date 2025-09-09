Сегодня жена российского телеведущего и шоумена Дмитрия Диброва улетела на Камчатку. Посмотреть на Тихий океан 36-летняя Полина отправилась вместе с сыновьями. Компанию бизнесвумен составили 15-летний Александр, 11-летний Федор и 10-летний Илья. Около часа назад экс-возлюбленная звезды шоу «Кто хочет стать миллионером?» поделилась соответствующими кадрами.

Перед подписчиками личного блога Полина предстала в ярко-красном купальнике. Многодетная мама дополнила свой образ солнцезащитными очками и несколькими браслетами. Она призналась, что Тихий океан оказался не таким уж и тихим. Когда модель была там в прошлый раз, она не рискнула войти в холодные воды. И вот сейчас все-таки решилась.

«Вода 18 градусов, воздух 16 градусов… И все же решение было принято… Гештальт закрыт», — написала Диброва.

© Соцсети

© Соцсети

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы на данный момент находятся в стадии развода. В прошлом месяце это официально подтверждали адвокаты пары. Избранница шоумена, как известно, изменила ему с женатым и многодетным предпринимателем Романом Товстиком.

