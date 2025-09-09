Стилист Рогов оценил образ дочери Бони в стиле 2000-х

Российский стилист Александр Рогов оценил образ дочери ведущей Виктории Бони Анджелины Смерфит в стиле 2000-х годов. Соответствующее видео доступно на его YouTube-канале.

Вместе со стилистом Алексеем Сухаревым эксперт высказался о внешности указанных знаменитостей на фестивале VK Fest. Так, Боня посетила мероприятие в облегающем нюдовом макси-платье, а ее 13-летняя наследница — в черно-сером наряде длины мини.

«(...) Это настолько ужасное платье, но такие платья в стиле нулевых круто смотрятся на зумерах. На ней [Анджелине] это прикольно. На ней еще эти валенки на танкетке — просто разнос! Если Боня — это дубайский шик, то Анджелина — LA-вайб. Боня предсказуема, а Анджелина прикольно одета», — заявил Рогов.

Ранее в сентябре Анджелина Смерфит снялась для российского бренда Befree.