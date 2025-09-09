Актриса Кейт Хадсон снялась без макияжа и фильтров. Звезда позировала в кресле у косметолога во время аппаратной процедуры и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Артистке 46 лет. Она неоднократно говорила, что положительно относится к пластике и уколам красоты. По мнению знаменитости, это «потрясающие» возможности для людей, желающих улучшить внешность. Однако Хадсон не признавалась, прибегала ли она сама к хирургическому вмешательству для преображения. Артистка обычно уклоняется от таких вопросов от журналистов.

У знаменитости трое детей. Первенца Райдера она родила в 2004 году от рок-музыканта Криса Робинсона. Супруги развелись в 2007 году после семи лет брака. От лидера группы Muse Мэттью Беллами артистка воспитывает 13-летнего мальчика Бингема. Хадсон расторгла помолвку с музыкантом в 2014 году. С декабря 2016 года актриса состоит в отношениях с Дэнни Фудзикавой, с которым растит общую дочь Рани Роуз.

Актриса признавалась Дрю Бэрримор, что Фудзикава сделал ей предложение пять лет назад, и она сказала «да», но артистке больше нравится идея «быть помолвленной всю жизнь». Хадсон также не хочет тратить деньги на торжество, поэтому пока они с возлюбленным даже не думают о свадьбе.