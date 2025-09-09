Ксения Собчак снялась в рубашке Рубчинского

Телеведущая Ксения Собчак снялась в одежде российского дизайнера Гоши Рубчинского. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость предстала перед камерой в полный рост на улице. Она позировала в красной рубашке указанного модельера с фразой «Готов к труду и обороне». При этом журналистка заправила данный предмет гардероба в серые брюки с завышенной талией и расстегнула на нем верхние пуговицы.

«Сейчас любить Рубчинского легко — он суперзвезда. А я любила его, когда это еще не было настолько модным, но было ясно, что он — гений. В этом преимущество долгой жизни», — указала в подписи автор поста.

В феврале сообщалось, что Гоша Рубчинский разорвал сотрудничество с брендом Канье Уэста Yeezy.