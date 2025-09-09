«Когда у меня овуляция». Звезда КВН снялась в белье

Звезда «Студии Союз» и команды КВН «Союз» Елена Гущина снялась в белье. Актриса показала подписчикам, как подбирала экстравагантные наряды, опубликовав кадры в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

«Когда у меня будет овуляция, я никому ничего не скажу...но будут знаки», — отшутилась юмористка.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«В белье лучший вид», «Вызывайте пожарных», «Вот это да», «Ну что за женщина», «Классная фигура», «Бешеная энергетика от вас», «Женщина, вы прекрасны», «Какая шикарная фигура», «Просто огонь».

© Газета.Ru

Звезда рассказывала в личном блоге, что весит 55 килограммов, как в студенческие годы. По словам артистки, она добилась такого результата без соблюдения строгой диеты и «мучительного» подсчета калорий. Однако знаменитость подчеркивала, что старается правильно питаться, а также заниматься различными физическими активностями, которые приносят ей удовольствие, в том числе и на отдыхе.

Гущина недавно сделала круговую блефаропластику. Юмористка признавалась, что ей непросто принимать возрастные изменения. Звезда несколько лет отказывалась от хирургического вмешательства, но в итоге согласилась на кардинальные меры, чтобы выглядеть моложе.