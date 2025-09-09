Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде почти за миллиард рублей

Американская певица Мэрайя Кэри вышла на сцену в наряде почти на миллиард рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

© Lenta.ru

56-летняя знаменитость вышла на публику в золотистом комплекте, расшитом многочисленными бриллиантами. Упомянутый наряд, состоящий из ультракороткого боди с глубоким декольте и сапог из аналогичного материала, оценивается в сумму более 10 миллионов долларов (более 800 миллионов рублей).

В качестве аксессуаров Кэри выбрала массивные серьги. Внешний вид исполнительницы завершили укладка и макияж.

В августе 56-летняя Мэрайя Кэри высказалась о старении фразой «я этого не допускаю». Она заявляла, что не признает свой возраст.