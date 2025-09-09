Сабрина Карпентер вышла на публику в бюстгальтере

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер в откровенном образе вышла на публику. Соответствующий кадры публикует Page Six.

26-летняя знаменитость выступила на церемонии вручения премии VMA 2025 в сияющем бюстгальтере, декорированном стразами и бахромой.

Помимо этого, звезда надела черные капроновые колготки с люрексом и микрошорты поверх них. В качестве обуви она выбрала черные лаковые туфли на высоких каблуках.

Ранее в сентябре Сабрина Карпентер вышла на публику в прозрачном платье. Знаменитость вышла на публику в ярко-красном изделии, расшитом кружевом.