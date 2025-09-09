Звезда «Орла и решки» опубликовала фото в бикини

Телеведущая Юлия Коваль показала фигуру в бикини. Звезда «Орла и решки» позировала на шезлонге возле бассейна и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Она призналась подписчикам, что улетела в отпуск.

© Соцсети

«В планах просто не брать трубки и не читать эсэмэски. Порадуйтесь за сестру», — призналась артистка (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

© Соцсети

Блогер недавно поделилась секретами своего питания. Бизнесвумен призналась в личном блоге, что ей было непросто исключить некоторые продукты из рациона, но результаты мотивируют ее не нарушать режим. Коваль отказалась от сахара, изделий из теста и стала больше есть салатов. По словам телеведущей, благодаря таким изменениям ей удалось похудеть на шесть килограммов.

Артистка также активно занимается спортом: бадминтоном и теннисом. Коваль отмечала, что без таких интенсивных тренировок не добилась бы хорошей фигуры.

У телеведущей есть сын. В 2015 году она родила первенца Тимофея от бизнесмена Михаила Штырлина, с которым развелась несколько лет назад. Она признавалась, что долгое время восстанавливала психическое здоровье после расставания.