Актриса Кейт Бланшетт побрилась под мальчика для рекламы в журнале Beauty Papers. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя Кейт Бланшетт кардинально сменила имидж — отрезала короткую стрижку и сделала холодный блонд. Актрисе также нанесли легкий макияж. Актриса была одета в жакет из шерсти и длинные перчатки.

До этого Кейт Бланшетт вышла на публику в черном облегающем платье с глубоким декольте и камнями. Образ дополнили серьги и браслеты. Волосы актрисе уложили мягкими локонами и сделали легкий вечерний макияж.

Несколько недель назад стала лицом выпуска журнала Cap 74024. На обложке голливудская актриса позировала в кардигане и шапке. Знаменитость держала в руках кошку. На одной из страниц издания артистка стояла в черном бюстгальтере и легинсах с метлой в руках. Ей закололи волосы заколкой и сделали естественный макияж.