Лили Джеймс устроила откровенную фотосессию для журнала

Британская актриса Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову в сериале телеканала BBC «Война и мир», устроила откровенную фотосессию для журнала Defined. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Так, 36-летняя знаменитость снялась в белых латексных трусах с высокой посадкой, укороченной шубе и атласном бюстгальтере, который она надела на майку. Отмечается, что перечисленная одежда была предоставлена люксовыми брендами The Frankie Shop, Miu Miu и Elissa Poppy.

Кроме того, Джеймс попозировала в черном полупрозрачном корсете с кружевами, чулках и длинной вуали. При этом ее образ, в составлении которого приняли участие Scorpii, Wolford и Messika, дополнили перчатки выше локтя и колье.

Ранее сообщалось, что Лили Джеймс опубликовала откровенное фото. Тогда актриса предстала на размещенном кадре в слитном купальнике с глубоким декольте.