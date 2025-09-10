Пластыри от прыщей: из чего изготовлены и как работают

Пластыри от прыщей – это небольшие пластыри, которые помещаются на высыпания на коже с целью ускорить процесс заживления. Как правило, они служат для впитывания избытка жидкости и защиты от бактерий. Однако, помогут такие пластыри не всем, и, наряду со многими преимуществами, у них есть некоторые ограничения в применении.

Пластыри изготовлены из гидроколлоидного материала – полимера, который используется для ухода за ранами, и предназначен для поглощения жидкостей, таких как гной, жир и бактерии. Гидроколлоид вытягивает эти жидкости из прыща, что может ускорить процесс заживления, – рассказывает verywellhealth.

За счет того, что пластырь физически покрывает прыщ, он обеспечивает защиту поврежденного места. Водонепроницаемый внешний слой препятствует дальнейшему инфицированию или раздражению, которые могут возникнуть из-за воздействий внешней среды, а также из-за желания дотронуться до прыща или сковырнуть его.

Хотя пластыри изготовлены из гидроколлоидов, предназначенных для заживления ран, некоторые из них содержат активные ингредиенты для борьбы с бактериями и воспалениями кожи. Они могут содержать либо перекись бензола, которая уничтожает бактерии, вызывающие акне, либо салициловую кислоту, которая уменьшает воспаление, очищает поры и уменьшает выработку кожного сала.

Для того, чтобы пластырь «сработал», важно соблюдать инструкцию применения. Общие правила: очистить кожу перед нанесением, дать ей полностью высохнуть, вымыть руки, достать пластырь и наклеить его липкой стороной на пораженный участок, прижать его к месту, убедившись, что он покрывает весь прыщ, а после указанного времени использования аккуратно снять пластырь и выбросить. Как правило, пластырь рекомендуется оставлять на время от 8 до 12 часов.

Исследования подтвердили, что гидроколлоидные пластыри могут ускорить заживление прыщей. Есть данные, что их использование снижает риски появления рубцов постакне. Многие признаются, что им комфортно носить пластыри, ими легко пользоваться, и они помогают защитить кожу во время сна или от прикосновений днем.

При этом, стоит учесть, что пластыри, сделанные только из гидроколлоида (без активных ингредиентов), будут препятствовать проникновению бактерий и поддерживать благоприятную среду для заживления, но они не уничтожат бактерии и не очистят поры. Кроме того, пластыри без активных ингредиентов могут препятствовать поступлению кислорода на пораженный участок, что может поспособствовать росту бактерий на коже. Пластыри от прыщей не эффективны для лечения лечении кистозных угрей, пустул или черных точек, они подходят при легких и умеренных воспалениях. Людям с чувствительной кожей следует быть осторожными: клей может вызвать раздражение кожи или контактный дерматит.