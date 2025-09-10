42-летняя звезда «Универа» снялась в прозрачном топе и мини-юбке

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» запечатлела себя в зеркале лифта в полный рост. Она предстала перед камерой в прозрачном топе, сквозь который просвечивал бюстгальтер, и белой мини-юбке из денима с расстегнутой молнией.

Также артистка надела оверсайз-рубашку в клетку и цепочку с крестом на шею и распустила гладко уложенные волосы.

В августе звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина снялась обнаженной в ванне.