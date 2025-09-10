Актриса Ирина Пегова сыграла в гольф в мини юбке

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова в откровенном виде сыграла в гольф. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя звезда «Зятя» предстала перед камерой в плиссированной мини-юбке, облегающей футболке, гольфах и кроссовках белого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость не стала надевать бюстгальтер.

Артистка позировала на фото с собранными в косу волосами, держа в руках клюшку. Ее внешний вид дополнили солнцезащитные очки и перчатки.

