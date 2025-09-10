Дочь актрисы Гвинет Пэлтроу стала амбассадором бренда

Дочь актрисы Гвинет Пэлтроу Эппл осудили за сотрудничество с лондонским брендом Self-Portrait. Об этом сообщает издание Daily Mail.

© globallookpress

9 сентября компания Self-Portrait объявила о том, что Эппл Мартин стала амбассадором их бренда. Сообщалось, что в рамках сотрудничества марки с дочерью Гвинет Пэлтроу в течение ближайших месяцев в соцсетях бренда появятся ролики и серии фото. Отмечается, что работа с маркой стала первой крупной сделкой, которую 21-летняя девушка заключила в сфере моды.

© Газета.Ru

Интернет-пользователи негативно отреагировали на новость, поскольку посчитали, что Эппл Мартин получила работу только из-за связей своей матери.

«Это непотизм в худшем проявлении», «Как эта девчонка может быть лицом чего-либо? Должно быть, приятно быть ребенком-непо без таланта», «И она сделала все это без родителей», «О, какой шок! Кумовство в чистом виде», — писали недоброжелатели.

У Гвинет Пэлтроу есть двое детей от вокалиста Coldplay Криса Мартина: дочь Эппл и сын Мозес. В 2014 году пара объявила о расставании, назвав его «осознанным», а судебный процесс завершился только в 2016 году. Пэлтроу подчеркивала, что никогда не препятствовала встречам детей с их отцом и все важные события в их жизни они отмечают вместе.

В 2018 году актриса вышла замуж за сценариста Брэда Фэлчака, с которым познакомилась на съемках сериала «Хор». От предыдущего брака с Сьюзан Букиник у продюсера есть двое детей — дочь Изабелла и сын Броди. Пэлтроу отмечала, что ей удалось найти общий язык с ними и стать для них другом.