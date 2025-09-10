Как правильно с возрастом ухаживать за волосами

С годами волосы естественным образом истончаются и седеют. Эти изменения неизбежны, но есть несколько способов замедлить процесс старения.

Лечите выпадение волос. С возрастом скорость роста волос замедляется, а отдельные пряди начинают истончаться. Но это можно вылечить, если на начальном этапе принять необходимые меры. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы узнать, какой препарат вам подойдёт.

Питайте и защищайте кожу головы. Для этого выявляйте и лечите перхоть, себорейный дерматит, очищайте кожу головы, защищайте её от УФ-лучей.

Выбирайте правильные средства по уходу за волосами. Выбирайте шампуни и кондиционеры в зависимости от вашего типа волос.

Практикуйте здоровые привычки в укладке волос. После мытья оборачивайте волосы полотенцем для впитывания лишней влаги, медленно распутывайте влажные пряди расчёской с широкими зубьями, ограничив использование фена и горячих инструментов, а при их использовании выбирайте низкие или средние настройки температуры и термозащитные средства.

Соблюдайте диету. Старайтесь получать достаточно биотина, белка, железа, коллагена.

