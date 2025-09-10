Популярная певица устроила фотосессию в мокром нижнем белье

Популярная испанская певица Розалия Вила Тобелья, более известная как Розалия, устроила откровенную фотосессию для модного бренда Calvin Klein. Соответствующий пост появился на странице марки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя исполнительница запечатлена на размещенном кадре в наполненной водой ванне. Она лежит в мокром нижнем белье серого цвета, повернувшись к камере боком. Ее внешний вид дополняет макияж с акцентом на помаду бежево-оранжевого оттенка.

Кроме того, за время съемки Розалия показала фигуру в черном укороченном топе и трусах, которые были надеты поверх колготок. Вдобавок знаменитость примерила бюстгальтер и лакированные остроносые туфли на шпильках.

