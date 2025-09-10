Актриса Светлана Ходченкова показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадр, сделанный во время тренировки на пилоне.

42-летняя Светлана Ходченкова предстала перед камерой в серой толстовке с капюшоном, зеленой мини-юбке и белых стрипах. Актриса танцевала с распущенными волосами. Знаменитость была запечатлена, держась за шест.

В конце августа Светлана Ходченкова выложила в личный блог фото, где предстала перед камерой в черном полупрозрачном макси-платье из кружева, под которое не стала надевать бюстгальтер. Актриса добавила к образу солнцезащитные очки. Она снялась с распущенными волосами. Артистка сидела боком к камере на пляже на фоне вилл. Снимок был сделан во время отдыха знаменитости в тропиках.

В июне Светлана Ходченкова показала фигуру в черном топе, поверх которого надела белую рубашку с принтом. Актриса добавила к образу оранжевую мини-юбку, шорты, кроссовки, перчатки, шлем и солнцезащитные очки. Знаменитость снялась с распущенными волосами, стоя на ветке дерева. Снимки были сделаны во время поездки артистки на велосипеде по Италии.