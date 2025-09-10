Звезда «Утреннего шоу» пришла на премьеру в вечернем платье

Голливудская актриса Риз Уизерспун показала фигуру в платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

49-летняя Риз Уизерспун появилась на премьере четвертого сезона сериала «Утреннее шоу», которая прошла 9 сентября в Нью-Йорке. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черное силуэтное платье с бантом и разрезом. Артистка дополнила его серьгами, браслетом и туфлями на каблуках. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж.

© Газета.Ru

Среди гостей также были Дженнифер Энистон с возлюбленным Джимом Кертисом, Марион Котийяр, Джон Хэмм и другие звезды.

12 июля папарацци подловили Риз Уизерспун и ее 57-летнего возлюбленного Оливера Хаармана, когда они катались на яхте в Сен-Тропе. Влюбленные плавали, целовались и обнимали друг друга. Голливудскую актрису засняли в белом слитном купальнике, а ее бойфренда — в синих плавательных шортах. Артистка была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без косметики.

С 1999 по 2008 год Риз Уизерспун была замужем за актером Райаном Филиппом. У пары родилось двое детей: дочь Ава и сын Дикон. В 2011 году актриса вышла замуж за агента Джима Тота. Спустя год Риз Уизерспун родила сына Теннесси Джеймса. Весной 2023 года актриса и агент объявили о разводе.