Ирина Шейк опубликовала фото в прозрачном платье

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

39-летняя манекенщица разместила черно-белый кадр, на котором предстала в длинном прозрачном платье, облегающем фигуру. Сквозь упомянутый наряд просвечивался бюстгальтер и тело звезды.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Образ дополняло массивное колье, свисающее ниже груди. В качестве обуви знаменитость выбрала ботинки на низком каблуке.

