Звезда реалити-шоу и модель Ким Кардашьян снялась в шелковом бюстгальтере. Бизнесвумен опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

44-летняя Ким Кардашьян предстала перед камерой в небесно-голубом бюстгальтера Miu Miu, который сочетала с юбкой-миди в тон и черной пушистой накидкой. Модель добавила к образу белые сандалии на каблуках и серый кожаный клатч. Звезда реалити-шоу уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками, тенями и нюдовой помадой. Снимки были сделаны во время отдыха бизнесвумен в Италии.

© Газета.Ru

На днях Ким Кардашьян приняла участие в съемках новой коллекции собственного бренда Skims. На одном из кадров звезда реалити-шоу предстала в полупрозрачном облегающем платье-миди со змеиным принтом, под которое не стала надевать бюстгальтер. Модель дополнила его прозрачными босоножками на каблуках. Бизнесвумен уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж в естественном стиле.

До этого Ким Кардашьян посетила Армянскую церковь в Венеции. Она появилась на публике в черном вечернем платье с глубоким декольте, открытыми руками и покрытой головой. Образ дополнили туфли с острым мысом и солнцезащитные очки.