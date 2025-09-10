«Баттер-скин»: как добиться модного эффекта в макияже

Тренд «Баттер-скин» — это безупречная кожа: гладкая, напитанная, мягко сияющая без жирной пленки и крупных блесток. Такой финиш строится не на литрах хайлайтера, а на правильной подготовке и тонких, «сливочных» текстурах. Основа простая: увлажнить, выровнять рельеф, дать легкий сатиновый свет и зафиксировать так, чтобы лицо осталось живым. Визажист Любовь Брусницына поделилась секретами, которые можно повторять ежедневно и регулировать под свой тип кожи.

Подготовка кожи

Эффект начинается еще на этапе ухода: мягкое очищение, легкое отшелушивание через день ферментами или нежными кислотами и многослойное увлажнение делают поверхность ровной и упругой. Сначала тонер или эссенция, затем сыворотка с гиалуроновой кислотой или ниацинамидом, сверху крем с церамидами.

«Утром обязательно наносите SPF: защита от солнца не только бережет кожу, но и визуально делает ее нежнее. Жирной и комбинированной коже выбирайте более легкие гели и не перегружайте маслами, сухой — давайте питание погуще и не экономьте на увлажнении», — говорит эксперт.

База и тон

Чтобы кожа не превратилась в маску, берите увлажняющий праймер на все лицо и крошечную порцию матирующего крема только в Т-зону, затем наносите легкий тон с сатиновым финишем тонким слоем от центра к краям. Плотность наводится не второй и третьей порцией тонального, а точечно консилером на крылья носа, подбородок и покраснения, после чего все мягко «втаптывается» влажным спонжем. Если кожа сухая, смешайте каплю крема с тоном, если склонна к блеску — дождитесь полного впитывания ухода и не используйте масла под макияж. Проверка простая: при дневном свете текстура кожи должна читаться, а покрытие быть почти невидимым.

Теплый объем кремовыми текстурами

Секрет «сливочного» лица — кремовые румяна, бронзер и бальзамный хайлайтер, которые дают мягкие переходы без пудровой сухости. Румяна ставьте выше «яблочек» и растягивайте к вискам, чтобы приподнять овал, бронзером легко касайтесь скул, висков и переносицы, будто солнце чуть-чуть поцеловало кожу.

«Хайлайтер без крупных блесток наносите точечно на верх скул, галочку над верхней губой и спинку носа, избегая кончика, чтобы не подчеркнуть поры. Нагретые пальцы работают лучше любых кистей: тепло рук „смешивает“ тон и кремовые продукты в один ровный слой», — утверждает визажист.

Фиксация без пыльности

Полное припудривание убивает баттер-финиш, поэтому закрепляйте макияж только там, где это нужно: крылья носа, центр лба, подбородок и носогубные складки, используя микротонкую прозрачную пудру методом легкого «вдавливания». Под глаза кладите буквально микродозу, чтобы не подчеркнуть морщинки, а сверху пройдитесь увлажняющим фиксирующим спреем — он снимает пудровость и возвращает живое свечение. В течение дня промакивайте Т-зону матирующими салфетками и обновляйте спрей вместо новых слоев пудры.

Детали, которые доводят образ до идеала

Пушистые брови, уложенные прозрачным или оттеночным гелем, делают лицо моложе и «сливочнее», мягкая коричневая тушь и сатиновые тени в бежево-карамельной гамме поддерживают естественность без черной графики. На губы лучше всего ложится бальзам-тинт или кремовая помада нюдовых и персиково-розовых тонов, капля прозрачного блеска в центр добавит влажный объем.