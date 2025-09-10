Эшли Грэм вышла в свет в облегающем платье

Plus-size модель Эшли Грэм продемонстрировала фигуру в платье с облегающим верхом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

© globallookpress

37-летняя Эшли Грэм посетила вечеринку по случаю запуска часов OMEGA, которая прошла 9 сентября в Лондоне. Супермодель позировала перед фотографами в кремовом платье с облегающим верхом без бретелей. Манекенщица дополнила образ коричневыми босоножками на каблуках, светлой кожаной сумкой, часами и серьгами. Звезде подиумов уложили волосы в локоны и сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ.

© Газета.Ru

На прошлой неделе Эшли Грэм показала фигуру с растяжками и целлюлитом. Она опубликовала в личном блоге фото в купальнике с леопардовым принтом. Образ дополнила соломенная шляпа. В кадре модель распустила волосы и отказалась от макияжа.

В январе 2022-го Эшли Грэм родила мальчиков-близнецов. Роды были тяжелыми, однако уже в мае того же года модель вернулась к активной работе со съемками. Грэм позировала обнаженной для Spanx и запустила сотрудничество с брендом нижнего белья Knix.