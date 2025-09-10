Тренды верхней одежды 2025 года: что носить этой осенью

Осень – время обновлять гардероб, и дизайнеры уже определили ключевые тенденции сезона. В 2025 году в центре внимания сразу несколько моделей верхней одежды.

Ветровка

Самая актуальная модель отличается высокой широкой горловиной, которая создает выразительный силуэт и защищает от ветра.

Тренч

Классика, но в новом формате: укороченные модели выглядят свежо и современно.

Какую верхнюю одежду выбрать на раннюю осень

Кожаный или замшевый бомбер

Сейчас выбирают фасоны без привычной резинки снизу: на кулиске или с подворотом. Такая деталь делает силуэт более легким и подходит разным типам фигур.

Подробнее об остальных вещах, которые станут основой стильного осеннего образа 2025 года, рассказала в своем видео стилист @style_support.