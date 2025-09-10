Тренды верхней одежды 2025 года: что носить этой осенью
Осень – время обновлять гардероб, и дизайнеры уже определили ключевые тенденции сезона. В 2025 году в центре внимания сразу несколько моделей верхней одежды.
Ветровка
Самая актуальная модель отличается высокой широкой горловиной, которая создает выразительный силуэт и защищает от ветра.
Тренч
Классика, но в новом формате: укороченные модели выглядят свежо и современно.
Какую верхнюю одежду выбрать на раннюю осень
Кожаный или замшевый бомбер
Сейчас выбирают фасоны без привычной резинки снизу: на кулиске или с подворотом. Такая деталь делает силуэт более легким и подходит разным типам фигур.
Подробнее об остальных вещах, которые станут основой стильного осеннего образа 2025 года, рассказала в своем видео стилист @style_support.