Диетолог назвал возможные причины сухости кожи

Проблема может быть связана с дефицитом в организме белка, витамина А, железа, а также с гипотиреозом.

В подобной ситуации рекомендуется сдать анализы и обратить внимание на питание и работу ЖКТ. Такие советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Нурия Дианова.

«Сухость кожи может быть связана не только с дефицитом белка в организме. Это может быть связано с дефицитом железа, витамина А, с гипотиреозом. Тут лучше пройти полный чек-ап. [При сухих пятках, руках – прим. ГМ] там, помимо того, что есть отчасти влияние инсулинорезистентности, если у вас ещё и лишний вес и ещё и диабет — то это мультифакторное влияние. Нужно сделать так, чтобы процентов 70 необходимых веществ попадало в организм через еду, и только отдельные моменты можно корректировать биодобавками либо препаратами. Кожа — это отражение и ЖКТ, гормональная система может влиять, а также наш образ жизни».

