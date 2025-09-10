Раскрыта стоимость роскошного образа Хабиба Нурмагомедова

Раскрыта стоимость роскошного образа российского бойца смешанного стиля (MMA), непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Соответствующую информацию опубликовали стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram-канале.

© РИА Новости

Модные эксперты рассказали, что цена серо-голубой футболки Dior 36-летнего спортсмена составляет 79,5 тысячи рублей. Помимо этого, специалисты обратили внимание на солнцезащитные очки Louis Vuitton за 46 тысяч рублей, в которых позировал Нурмагомедов.

По данным издания, общая стоимость всех упомянутых изделий составила 125,5 тысячи рублей.

В марте 2021 года роскошный минивэн Хабиба Нурмагомедова привлек внимание фанатов. Спортсмен поделился серией снимков, на которых показал салон минивэна Mercedes Benz Vito.