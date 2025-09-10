Москвичам предложили обмазаться улитками

Столичные массажисты-частники и ряд салонов красоты стали предлагать новую процедуру - улиткотерапию, или массаж лица и зоны декольте гигантскими моллюсками. Есть ли от этого польза и можно ли самостоятельно улучшить свою красоту, собрав моллюсков в саду?

Живой коллаген

Улиткотерапию, или массаж с улитками, в столице предлагают около десятка салонов красоты и почти две сотни частных мастеров на сайтах "Авито" и "Профи.ру". Принцип проведения расслабляющей процедуры и в салонах, и у частников одинаковый. Используют для такой процедуры ахатин - гигантских наземных моллюсков, родина которых в Восточной Африке. Во взрослом возрасте такие особи могут достигать 15 см в длину и до 10 см в диаметре. Для процедур используют некрупных моллюсков. Их специальным образом купают в чистой воде, затем опускают в ромашковый настой комнатной температуры, чтобы мягко обеззаразить.

Тем временем на лицо клиента наносят огуречный или другой нейтральный сок и сажают улиток. Таких "брюхоногих массажеров" может одновременно работать от двух до пяти. Улитки - существа любопытные, поэтому они начинают ползать по лицу, попутно очищая кожу от омертвевших клеток и увлажняя ее слизью. Со стороны выглядит страшновато. Но массажисты уверяют, что "польза налицо".

«Наукой доказано, что у улиток нет гена старости. Слизь ахатин обладает ранозаживляющим эффектом, лечит псориаз, ожоги, состояние кожи заметно улучшается уже после первого применения, — убеждает меня консультант салона красоты на улице Большой Марфинской Марина Гудзенко. — У нас много видов массажа, но улитки сейчас самый популярный и самый незабываемый».

По ее словам, массаж длится около 20-25 минут.

Позитива добавит

Частный массажист Владимир Артемов, работающий преимущественно на востоке столицы, уверяет, что слизь улитки "сокращает морщины, осветляет пигментные пятна и веснушки". Правда, для хорошего эффекта нужно, по его мнению, сеансов пять через день. При этом за услугу он просит 10 тысяч рублей. Обосновывая тем, что кроме улиток проводит в завершение процедуры "глубокий массаж" подушечками пальцев.

«Улитка - это живой коллаген, витамины А, В, С, Е, лектины, гликoлевaя кислота и другие полезные вещества. Я аккуратно вбиваю слизь в кожу, а потом смываю. Кожа становится подтянутой и гладкой», — добавляет он.

В отзывах многие отмечают, что ползающие холодные моллюски хорошие антидепрессанты:

«Самое дурное настроение точно уйдет после такой процедуры. А вот эффекта на коже я как-то не заметила», — пишет одна из клиенток.

Хайп, да и только

Согласны с ней и профессиональные врачи. Как рассказывает врач-дерматолог Татьяна Егорова из крупной частной клиники, вся польза не от живых улиток, а от выжимки из слизи и тела.

«Конечно, улитки широко используются в косметологических целях. В их слизи содержится муцин, его добавляют в кремы, мази, сыворотки, маски. Но от нанесения свежей слизи ничего не произойдет, — рассказывает Татьяна Егорова. — Это скорее всего хайп, нужный для продвижения услуг. Считается, что у улиток нет гена старости. Но это же свойство при массаже передать клиенту невозможно».

Психологи отмечают, что положительный эффект может быть связан просто с проведением косметической процедуры.

«Любая уходовая процедура повышает настроение и уверенность в себе - это подспудно сказывается на внешнем виде, в том числе на лице», — считает психолог Мария Егорова.

Впрочем, дерматолог Марина Федюкина уверяет, что улитки не так безобидны.

«Они могут быть переносчиками паразитов, включая гельминтов и бактерии, особенно если за ними не ведется должного ухода. Кожа лица и декольте - чувствительная зона, через микроповреждение можно занести инфекцию», — рассказала она.

И другие полезные животные

Как оказалось, косметологи используют не только улиток. Животный мир богат на "хороших массажистов". Многие на курортах встречали аквариумы с серыми рыбками гарра руфа, которые отлично делают пилинг. Теперь эти рыбки есть и в Москве. Клиент опускает ноги в аквариум. И за час ноги от колена и ниже рыбки "приводят в порядок", очищая от волосков и отмершей кожи, обеспечивая легкий массаж. Считается, что процедура помогает нормализовать выработку кожного сала и улучшает циркуляцию крови.

Змеиная услуга

Ряд клиник столицы проводит также массаж змеями. Клубок неядовитых рептилий разных видов и разного веса выкладывают на голое тело клиента. Пресмыкающиеся потяжелее прорабатывают мышечную систему, а более мелкие - расслабляют тело.

Еще более экстравагантный массаж проводят с пчелами. Называется он апитерапия. Проводят его почти в полусотне частных медцентров, в том числе и тех, что на слуху. Заключается метод в следующем: на больной участок тела сажают живую пчелу, которая кусает. Ее яд разогревает ткани и оказывает противовоспалительный и обезболивающий эффекты. Что интересно, это один из древнейших видов лечения животными. Применялся еще в Древнем Египте и Китае.

Однако, по словам дипломированного зооинженера Анастасии Калининой, самостоятельно не стоит экспериментировать со всеми этими животными.

«Для каждого животного нужен свой уход, и нанести вред себе и животному гораздо проще, чем пользы», — считает она.

